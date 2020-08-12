Привет всем! Мы с вами уже рассмотрели такие финансовые инструменты как акции и фьючерсы, сегодня мы поговорим об опционах.

Несмотря на то, что опцион считается одним из сложных финансовых инструментов и далеко не каждый готов с ним работать (так как это требует особых знаний и опыта), мировой опционный рынок растет.

Поэтому если ты еще не пользуешься этим инструментом, прочитайте эту статью, в ней я расскажу всё, что нужно знать об опционах, и может быть твоя стратегия на фондовом рынке поменяется.

Введение

В пошлой статье было рассказано о фьючерсах, и если вы ее читали, то знаете, что фьючерс — это обязательство продавца и покупателя, именно обязательство, они оба в определенный срок должны его выполнить. Но как было бы здорово если бы была возможность иметь не строгое обязательство, а выбор исполнять условия договора или нет. Такая возможность есть и называется она – опцион.

Изучить опционы рекомендуют в самом начале пути биржевой торговли, так как их использование для контроля рисков намного эффективнее стоп-приказов, а успех твоей торговли зависит от того насколько ты способен минимизировать свои риски.

Новичкам биржи они кажутся чем-то сложным и непонятным. Но на самом деле всё просто, надо только разобраться и возможно, ты начнешь ими пользоваться для подстраховки своих рисков.

Так что же такое опцион, миф или реальная возможность получать доход? Ответ на этот вопрос в этой статье.

Я расскажу, что такое опцион, для чего он нужен, как с ним работать, разберу его плюсы и минусы и прочитав статью ты будешь знать реально ли разрабатывать на опционах и как это делать.

Опцион

Еще в 17 веке в Европе заключались опционные сделки на покупку товаров, но как фондовый инструмент они появились лишь в 19 веке на Английской бирже (1820 год), в 1860 году первые опционы появились на Чикагской бирже. К концу двадцатого века опционный рынок стал приближенно похож на современный.

Опцион – это договор, позволяющий купить или продать в будущем по фиксированной цене какой-то базовый актив. Его обладатель имеет возможность выбора совершать данную сделку или отказаться от нее. За эту возможность он должен заплатить определенную сумму (премию – цена договора).

Проще говоря, это договор между продавцом и покупателем о том, что спустя какое-то время (или в течении этого времени) при желании покупателя исполнить договор, продавец продаст ему оговоренный в договоре актив по указанной в нем цене (не зависимо от рыночной цены в этот момент).

Это уникальный инструмент, который с одной стороны позволяет эффективно сокращать риски по открытым позициям, с другой – актив, с помощью которого можно зарабатывать не только на направленных биржевых инструментах (при покупке на повышении, при продаже на понижении), но и на движение любой направленности (нахождении рынка в боковике, на невыходе цены к определенному уровню).

Опционы чем-то похожи на страховку, когда ты, покупая акции страхуешься, заключая договор на продажу этих акций, например, через месяц и, если цена на них не будет расти (или начнет снижаться) ты воспользуешься опционом и продашь акции по заранее оговоренной в договоре цене, если же цена на акции вырастет, ты не станешь им пользоваться. Стоимость такого договора обычно 3-3,5% от стоимости акций.

При покупке опциона нужно помнить о двух важных моментах:

- продать или купить актив можно в любое время до даты экспирации;

- ты можешь отказаться от выполнения договора (заплатив только комиссию), так как опцион – это не обязательство, а право.

Работая с опционами, вы столкнетесь со следующими понятиями:

- цена исполнения опциона (страйк) - стоимость базового актива, прописанная в договоре, по которой будет куплен-продан актив при исполнении договора;

- котируемые опционы (второе название «контракт»), те, которые торгуются на крупных биржах, у них фиксированная цена исполнения и дата экспирации (каждый состоит из ста акций компании);

- доходность опциона - для ее описания используют три термина: «в деньгах\при деньгах» (получена прибыль), «при своих» (нет ни прибыли ни убытка), «без денег» (получен убыток);

- внутренняя стоимость - сумма опциона «в деньгах»;

- премия опциона (общая стоимость), сумма которую нужно заплатить покупателю продавцу за заключение договора, может быть фиксированной суммой или в виде процента от суммы договора;

- держатель (холдер) - покупатель опциона, имеет право выбора исполнять или нет договор;

- райтер - продавец опциона, обязан выполнить свое обязательство по договору при желании держателя его исполнить;

- серия - совокупность всех опционов на бирже с одной датой экспирации, но с разными страйками;

- календарный спред - совокупность всех опционов на бирже с одним страйком, но разными датами экспирации;

- доска опционов - используется для наглядного представления цен на опционы одной серии;

- исполнять опцион, значит предъявить свое требование на исполнение обязательств по договору до даты экспирации;

- опцион истек, значит до даты экспирации покупатель не заявил об исполнении.

Сейчас опционы существуют только в электронном виде (раньше они были зафиксированы на бумаге). Но что раньше в бумажном, что сейчас в электронном обязательно должны быть указаны следующие пункты: стиль (английский, американский, европейский); количество актива (который нужно будет купить\продать при исполнении); дата, когда истекает действие договора; день погашения при исполнении; ценовые параметры (расчетная цена, страйк, интервалы цен, возможность изменения цены, премия); место (торговая площадка или платформа фондовой биржи) где продается\покупается; ограничения.

В большинстве случаев покупателями они используются для сокращения рисков (хеджирования) или получения прибыли при перепродаже (спекуляция), продавцы же просто хотят заработать на его реализации.

От прямой покупки опцион отличается тем, что имеет ограниченные риски (не больше размера его стоимости), у него установлены сроки взаиморасчетов, отсутствует проскальзывание (возможный убыток никак не зависит от волатильности рынка), низкие издержки по заключению договора.

Чтобы понять суть работы опционов, давайте не много пофантазируем.

Ты наконец-то устроился на работу, о которой давно мечтал, и новая зарплата позволяет тебе откладывать часть денег. Проанализировав экономическую ситуацию в стране, ты решил, что акции компании А имеют крепкую позицию и высокую вероятность того, что их стоимость будет увеличиваться. Ты бы хотели прикупить этих акций, но отложенных сбережений пока недостаточно. Вот тут на помощь приходит опцион. Ты заключаешь договор с продавцом о том, что через полгода он продаст тебе 1000 акций компании А по текущей рыночной цене – это всё фиксируется в договоре. Но за заключение договора ты платишь (либо какую-то фиксированную сумму или, например, 3% от стоимости всех акций по договору). Далее возможны следующие варианты развития событий:

- ты накопил нужную сумму и к этому моменту цены на акции сильно выросли (как ты и предполагал), радуйся, ты в плюсе;

- ты накопил нужную сумму, но вопреки твоим прогнозам акции упали в цене, ты не покупаешь их, но при этом теряешь деньги оплаченные за заключение договора (это будет твой убыток);

- на работе все пошло не так как ты думал (зарплату снизили, ты уволился) и ты не накопил нужную сумму, в этом случае ты не исполняешь опцион, твой убыток плата за его покупку.

Суть опциона заключается именно в том, что, покупая его ты не обязан его исполнять.

Какими бывают (типы, виды)

Давайте рассмотрим какие вообще бывают опционы. И начну я с того, что они бывают внебиржевые и биржевые.

Биржевые по принципу обращения схожи с фьючерсными (все условия устанавливаются биржей, участники только договариваются о размере премии).

Внебиржевые, заключаются вне биржи, условия по ним определяют сами участники, которыми обычно являются крупные инвестиционные компании (их цель хеджирование).

По типу расчетов бывают с уплатой премии, когда премия продавцу выплачивается в момент заключения договора и без уплаты премии.

По типу базового актива делятся на:

- процентные - договора на процентную ставку (свопцион), процентные фьючерсы и договора о будущей процентной ставке;

- валютные (FX-опционы) - дают право в будущем обменять одну валюту на другую по страйку, используются в основном, компаниями, занимающимися международной торговлей, такие опционы позволяют им избежать убытков из-за колебания курса валют;

- фондовые - договора на акции и фьючерсные индексы;

- индексные - договора объектом которого устанавливается величина кратная определенному фондовому индексу;

- товарные - базовым активом будет какой-то товар (метал, игрушки, помидоры и т.д.) или фьючерсы на поставку товара.

По времени исполнения бывают американские (позволяют исполнение договора в любое время до истечения срока действия), европейские (исполнение только в момент экспирации) и азиатские (исполняется в любое время по средневзвешенной цене за все время действия договора). Биржевые опционы чаще американские, внебиржевые – европейские и азиатские.

Бывают опционы «в деньгах», «вне денег» и «около денег» - об их характеристиках мы поговорим в разделе ценообразования.

Как вы видите опционы имеют много различных характеристик, учитывающих различные особенности. Бывают еще «экзотические», по которым условия привязаны к каким-то конкретным факторам и моделям рынка на котором они обращаются (например, те процентная комиссия по которым зависит от учетной ставки ЦБ, курса валюты или индекса фондового рынка).

Но, не зависимо от типа, в зависимости от направления торгов все они делятся на две основные категории: «колл» и «пут».

«Колл» (на покупку) – договор по условиям, которого продавец может продать в будущем (имеет право, но не обязан) свой товар (базовый актив) выше текущей цены.

Этот опцион можно сравнить с покупкой акций в лонг. Его покупатель надеется, что к моменту экспирации стоимость базового актива вырастет.

«Пут» (на продажу) – по этим договорам покупатель может приобрести в будущем (имеет право, но не обязан) базовый актив по цене ниже текущей.

Здесь ситуация наоборот, как при шортовой позиции, покупатель надеется на снижение стоимости базового актива.

Получается, что опытный трейдер может зарабатывать как на повышении, так и на понижении цены.

На рынке опционов присутствуют четыре вида участников: покупатели и продавцы коллов, продавцы и покупатели путов. И соответственно четыре вида сделок:

- покупка колл опциона – стоит покупать, когда есть вероятность того, что стоимость актива вырастет (например, сейчас акция стоит 100 рублей, а через 3 месяца ожидается ее цена в размере 130 рублей, тогда купив колл ты сможешь через 3 месяца купить эти акции по 100 рублей, а не по 130, если расчет происходит путем денежных расчетов, то при исполнении покупатель не получит акции, его прибыль будет ровняться разнице между текущей рыночной ценой актива и оговоренной в договоре), при таком договоре возможный доход покупателя неорганичен, так же как и убыток продавца (если в договоре не указано ограничений);

- продажа колла – когда ты уверен, что цена на актив не увеличиться и покупатель не станет исполнять опцион, у тебя останется прибыль в виде уплаченной за него стоимости;

- покупка пута – стоит заключать такой договор, если ты предполагаешь снижение стоимости актива, максимально возможный убыток покупателя – стоимость опциона, продавца – стоимость актива по договору, что в свою очередь является максимально возможной прибылью покупателя;

- продажа пута – здесь, как и с продажей колла, продавец надеется, на падение цены и отсутствие желания покупателя его исполнить, в результате у него прибыль в размере уплаченной за него стоимости.

Дальше мы рассмотрим цены опционов, что это, откуда берется и как влияет на прибыль\убыток.

Цена

Изначально, когда опционный рынок формировался, ценообразование осуществлялось в произвольной форме. С 1973 года начали появляться различные методы определения стоимости активов опциона. Методы расчета стоимости предназначены для уменьшения торговых рисков. Давайте рассмотрим несколько.

Метод Блэка-Шоулза – самый распространенный вариант, основным фактором ценообразования является будущая волатильность актива (цена падает или возрастает пропорционально цене актива).

Биноминальный метод – предполагает возможность оценки актива в любой момент до истечения его срока, применятся на американских биржах.

Метод Монте-Карло – в нем используется оценка математического ожидания выплат по всей истории актива, в процессе расчетов генерируется максимальное количество интеграций и из них вычисляется средняя.

Метод Хестона – используется только на европейском рынке.

В последних двух методах из-за их сложности, для вычисления используются специальные программы.

Теперь рассмотри возможные три состояния опциона в зависимости от текущей цены актива к страйку. Итак, он может быть в деньгах, вне денег и около денег.

Опцион «в деньгах» (in-the-money) - если страйк меньше расчетной цены актива (для коллов) и больше для путов. Если страйк очень сильно отличается от цены актива, говорят, что опцион «глубоко в деньгах».

Опцион «вне денег» (out-of-money) - страйк больше расчетной цены актива (для коллов) и соответственно меньше для путов. Не имеют внутренней стоимости, поэтому на дату экспирации их стоимость равна нулю.

Опцион «около денег\на деньгах» - когда страйк равен цене исполнения актива, в процессе торговли может стать как в деньгах, так и вне денег.

Цена опционов складывается из внутренней и временной стоимости, чем ближе дата экспирации, тем быстрее происходит распад временной стоимости.

Как зарабатывать на торговле опционами

Принцип торговли у опционов схож с фьючерсами. Единственное отличие – при фьючерсном договоре стороны обязаны выполнить его условия (независимо выгодно это или нет), при опционном у покупателя есть «право» исполнить или нет, если договор не исполняется он несет убыток в размере стоимости договора. Получается, что при опционном договоре у продавца и покупателя разные права и возможности, покупатель исходя из своих интересов имеет право выбора исполнять или нет договор, продавец же по требованию покупателя обязан исполнить условия договора.

Договора заключаются с резервированием гарантийного обеспечения, образование прибыли\убытка происходит по принципу начисления\списания вариационной маржи.

Стратегии торговли

В зависимости от своих потребностей и будущего прогнозирования рынка ты можешь продавать или покупать опционы.

Используя их, ты страхуешь риски, и получаешь возможность получения прибыли как при росте рынка, так и при его падении или стагнации. Давайте рассмотрим несколько стратегий торговли.

Продажа опциона колл с покрытием – эта стратегия, с которой лучше всего начинать работу с опционами. Ты продаешь право на актив, который у тебя в собственности и можешь получить дополнительный доход или избавиться от ненужного актива с низким потенциальным ростом. Если цена за время сделки упадет, покупатель скорее всего не станет ее исполнять, и твой актив останется у тебя.

Покупка коллов и путов – это ваша возможность купить или продать актив. Эта стратегия подходит тем, кто уже хорошо разбирается в рыночных тенденциях и с большой долей вероятности может спрогнозировать движение рынка, именно от направления его движения будет зависит получишь ты прибыль или нет, если ты ошибешься в прогнозах, потеряешь деньги, уплаченные за сделку.

Покупка защитных путов – используя эту стратегию, ты можешь не только получить прибыль, но и застраховать свои активы от снижения стоимости. Если актив подешевеет, премия частично компенсирует потери, если цена вырастет, откажешься от исполнения и потеряешь лишь деньги уплаченные за сделку.

Это самые простые стратегии, для серьезных игроков рынка, есть более сложные стратегии, подразумевающие оперирование сразу большим количеством опционов играя одновременно на рост и падение рынка.

Существует миф, что на опционном рынке можно очень много зарабатывать и новички, зачастую не разобравшись в этой теме с головой окунаются в этот сектор, и согласно статистике, благополучно сливают свой бюджет, это происходит сугубо из-за незнания стратегий и бессистемных действий, основанных только на надежде на удачу, которая в большинстве случаев оказывается на противоположной стороне.

Поэтому прежде чем купить свой первый опцион, изучите все возможные стратегии, разберитесь с рисками, действуйте согласно выбранной стратегии и не ждите нереальных прибылей (на начальном этапе считается хорошим результатом получение от трех до пяти процентов в месяц).

Помните о том, что для того чтобы избежать закрытия по маржинколу нужно не превышать рекомендуемых объемов, а они таковы: возможный убыток от сделки не должен превышать трех процентов от депозита.

Плюсы опционов

Опцион, это сложный инструмент фондового рынка, имеющий ряд преимуществ, давайте разберем их.

Первым преимуществом я бы назвал то, что работа происходит не конкретно с ценой, а с волатильностью рынка.

Низкий порог входа – для начала торговли достаточно небольшого депозита.

Кредитные плечи – еще одно преимущество.

Множество различных базовых активов (валюта, акции, фьючерсы, различные товары).

Возможность закрыть сделку или продать его в любой момент, не дожидаясь даты экспирации или не использовать его совсем.

Так же хочется отметить, что их можно использовать для получения фиксированного дохода в виде получаемо премии (при этом реальной покупки базового актива может и не быть).

С их помощью за небольшую стоимость договора, можно страховать свои инвестиции (возможные потери от изменения стоимости базового актива можно компенсировать премией).

Наличие множества различных стратегий, направленных на получение дохода или страхование рисков, выбирай нужную тебе и действуй.

Но, как и в работе с другими финансовыми инструментами вместе с преимуществами есть и риски, переходим непосредственно к ним.

Риски

Есть ли риски в торговле опционами? Конечно, безрисковых инструментов на фондовом рынке не существует.

Основной риск при торговле опционами – сделать неправильный прогноз относительно направления движения рынка.

Для покупателя главный риск – это потеря стоимости опциона (цена не вышла за старайк на его стоимость и его нет смысла исполнять).

Риск продавца – необходимость исполнения условий договора по требованию покупателя.

Получается, что покупатель при нужном направлении движения имеет возможность получить неограниченную прибыль, и риск убытка при движении в противоположном направлении (но тут не стоит забывать, что, увидев большую вероятность получения убытка ты можешь его продать).

Продавец же имеет возможность ограниченного дохода (стоимость договора) и риск неограниченного убытка если цена базового актива выйдет за страйк на сумму превышающую стоимость договора.

Если же рассмотреть риски отдельно для каждой стратегии то,

- при продаже колла с покрытием, есть риск, что цена актива упадет и покупатель откажется от исполнения, вы останетесь с обесцененным активом;

- при покупке любого опциона есть риск ошибиться в прогнозе по движению рынка и потерять премию, оплаченную за договор.

При торговле опционами нужно просчитывать риски для каждого отдельного инструмента и общий (кумулятивный) риск.

Большой риск возникает, когда ты начинаешь спекулировать опционами не осознавая степень риска или осознано повышаешь риски с целью получения большего дохода.

Риск неизменно присутствует в каждой сделке на фондовом рынке. Минимизировать их можно хорошо продумывая стратегию и придерживаясь ее в процессе торговли.

Заключение

Сегодня мы рассмотрели финансовый инструмент под названием – опцион. Этот инструмент при правильном использовании может приносить тебе много денег.

Но для этого потребуется изучить опционы и все, что с ними связано, запастить терпением и усердно поработать, накопив опыта и наделав ошибок (без этого ни как). При этом есть большая вероятность слива депозита, а то и двух или трех, но анализирую постоянно свои действия и полученный результат ты подберешь максимально комфортную для тебя стратегию, научишься оценивать и контролировать риски и в конечном счете добьешься успеха.

Не стоит забывать, что в большинстве случаев опционы используются для хеджирования и о том, что он закрепляет цену, а исполнять его (если ты покупатель) не обязательно. Для изучения всех тонкостей торговли ими нужно очень много практики.

В заключении хочу сказать, что опционный рынок интересный и при правильном подходе очень прибыльный. Постепенно изучая и практикуя торговлю опционами, ты станешь ассом в этом вопросе и при желании сможешь создать свою индивидуальную стратегию способную практически полностью избавить тебя от риска.